W środę rano (21 stycznia) po usunięciu awarii sieci trakcyjnej na stacji w Zbąszynku w powiecie świebodzińskim przywrócono normalny ruch kolejowy na trasie łączącej Poznań i Berlin.

Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK przekazał PAP, że kolejarzom udało się usunąć awarię w środę (21 stycznia) przed godz. 7.00.

We wtorek około godz. 15.20 sieć trakcyjną na stacji w Zbąszynku uszkodził przejeżdżający pociąg. Z powodu usterki wstrzymano ruch na fragmencie linii kolejowej nr 3 łączącej Poznań z Berlinem.

Składy dalekobieżne musiały kursować okrężnymi trasami, a za pociągi regionalne wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Opóźnienia pociągów możecie sprawdzić na Portalu Pasażera >>portalpasazera.pl/<<.