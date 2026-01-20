Z powodu awarii sieci trakcyjnej na stacji w Zbąszynku w powiecie świebodzińskim, do której doszło we wtorkowe popołudnie (20 stycznia), wstrzymano ruch na linii kolejowej nr 3 łączącej Poznań z Berlinem.

Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK przekazał PAP, że do awarii doszło około godz. 15.20.

Powołaliśmy specjalny sztab kryzysowy. We współpracy z przewoźnikami staramy się zminimalizować negatywne skutki awarii. Cześć pociągów dalekobieżnych będzie kierowana trasami okrężnymi, a za regionalne wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Polecamy obserwować sytuację poprzez portal pasażera

– powiedział.

Zapewnił, że odpowiednie służby działają na miejscu, by usunąć awarię, ale na razie nie wiadomo, kiedy im się to uda.

Opóźnienia pociągów możecie sprawdzić na Portalu Pasażera >>portalpasazera.pl/<<.