Z powodu awarii sieci trakcyjnej na stacji w Zbąszynku w powiecie świebodzińskim, do której doszło we wtorkowe popołudnie (20 stycznia), wstrzymano ruch na linii kolejowej nr 3 łączącej Poznań z Berlinem.
Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK przekazał PAP, że do awarii doszło około godz. 15.20.
Powołaliśmy specjalny sztab kryzysowy. We współpracy z przewoźnikami staramy się zminimalizować negatywne skutki awarii. Cześć pociągów dalekobieżnych będzie kierowana trasami okrężnymi, a za regionalne wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Polecamy obserwować sytuację poprzez portal pasażera
– powiedział.
Zapewnił, że odpowiednie służby działają na miejscu, by usunąć awarię, ale na razie nie wiadomo, kiedy im się to uda.
Opóźnienia pociągów możecie sprawdzić na Portalu Pasażera >>portalpasazera.pl/<<.
