W Bieniowie w gminie Żary w 80. rocznicę osadnictwa powstanie pomnik „Niepodległość”. Inicjatorem pomysłu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Razem” z Bieniowa.

Obelisk z orłem w koronie ma też stanowić hołd dla żołnierzy walczących o niepodległość kraju w obu wojnach światowych. – Jak najbardziej popieramy tę inicjatywę. Lokalna społeczność chce w ten sposób upamiętnić pochowanych na okolicznych cmentarzach oraz osadników związanych z powojenną historią wsi – mówi wójt gminy Leszek Mrożek:

– Pozytywną opinię w tej sprawie wyraził starosta powiatowy, który uczestniczył w pierwszym spotkaniu w tej sprawie – zaznacza włodarz gminy:

Optymistyczny plan zakłada, że pomnik stanie w czerwcu.