W gminie Krosno Odrzańskie realizowanych jest teraz 18 inwestycji drogowych. Większość prac dzieje się na drogach gminnych, ale są też inwestycje powiatowe, wojewódzkie i realizowane przez GDDKiA. Zakończyły się prace na ulicy Parkowej i 1 maja w Krośnie Odrzańskim, na odcinku drogi Marcinowice – Osiecznica, oraz w Czetowicach i Wężyskach.

– Drogowcy zapewniają, że wejdą na nowe budowy, gdy na dobre puści mróz – informuje Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Drogowcy wejdą więc na ulice Słowackiego, Wyspiańskiego, Kościuszki, Kościelną i Metalowców w Krośnie oraz na drogi w Czarnowie, Sarbii, Strumiennie i Starym Raduszcu.