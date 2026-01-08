W ostatni weekend stycznia wszyscy gorzowianie będą mogli wreszcie obejrzeć nową siedzibę Miejskiego Centrum Kultury. W programie wydarzenia zaplanowano m.in.: możliwość zwiedzania budynku oraz dwa koncerty.

Termin otwarcia nowej siedziby MCKu był kilkukrotnie przekładany. Jednak 30 i 31 stycznia nowa sala koncertowa i pozostałe pomieszczenia wypełnią się zapewne zwiedzającymi. Prace w nowej siedzibie MCK-u, która powstała przy dawnej Przemysłówce trwały od marca 2021 roku i kosztowały 40 mln zł. Mówi Jacek Dreczka, z-ca dyrektora centrum ds. promocji:

Inauguracyjny koncert odbędzie się w piątek, 30. stycznia o godz. 19;00. Jako pierwszy na nowej scenie zaprezentuje się zespół AudioFeels:

Szczegółowy plan wydarzeń podczas otwarcia nowej siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie:

Piątek, 30. stycznia:

– godz. 19:00, koncert zespołu AudioFeels.

Sobota, 31. Stycznia:

– godz. 12:00 – 16:00: zwiedzanie siedziby MCK;

– godz. 14:00 – 16:00: otwarta próba Gorzowskiej Orkiestry Dętej;

– godz. 19:00: koncert kameralny Gorzowskiej Orkiestry Dętej.