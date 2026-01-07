Program Karty Mieszkańca GORZÓW #StądJestem rozwija się bardzo szybko.

Już około 30 tysięcy osób założyło konto w systemie i rozpoczęło proces otrzymania karty. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku oraz aktywacja karty w aplikacji lub odbiór wersji plastikowej. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu

Magistrat przypomina, że dotychczasowe karty mieszkańca nadal obowiązują do końca okresu ich ważności:

Miasto przypomina, że Miejski Rzecznik Konsumentów w Gorzowie odnotował w internecie propozycje pomocy przy aktywacji karty miejskiej, co wiąże się z ryzykiem wyłudzenia naszych danych osobowych.

Władze miasta proszą o ostrożność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych prób kontaktu odpowiednim służbom.