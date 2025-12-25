105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach zakończył wyposażanie w nowy sprzęt Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zakup nowoczesnej aparatury medycznej poprzedził remont pomieszczeń obiektu w zeszłym roku. Łączna wartość zadania to 6,5 miliona złotych.

Inwestycja zrealizowana została z pieniędzy z Ministerstwa Zdrowia. – Budynek potrzebował koniecznych remontów od dawna. Wykonaliśmy go kompleksowo. Dzięki temu personel ma lepsze warunki do pracy, ale i poprawiliśmy komfort pobytu pacjentów – mówi szpitalny logistyk Jerzy Bączyk:

– W zeszłym tygodniu dokończyliśmy wszystkie dostawy sprzętu – zaznacza przedstawiciel lecznicy:

W ramach tej inwestycji doposażono także pracownie współpracujące z SOR-em.