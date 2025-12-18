Ponad 1,5 miliona złotych otrzymały żarskie kluby sportowe. Magistrat rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2026 roku. Wszystkie zgłoszone 22 podmioty otrzymały pieniądze z miejskiej kasy.

Dobra wiadomość dla klubów, zawodników oraz trenerów. Miasto wspiera sport. – Otrzymane środki kluby przeznaczą głównie na organizację imprez sportowych, szkolenie czy zakup sprzętu. Oczywiście jest tutaj zróżnicowanie w kwestii przyznanych dofinansowań. Zależy ono głowinie od wielkości klubu i planowanych wydarzeń – mówi burmistrz Żar Edyta Gajda:

Najwyższa kwota dofinansowania to 310 tysięcy złotych.