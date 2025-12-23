W Żarach przy zjeździe na Grabik powstało tymczasowe rondo. Dotychczas kolizyjne skrzyżowanie dróg krajowych 27 i 12 z arterią wojewódzką nie będzie już kłopotliwe dla mniej doświadczonych kierowców.

Ustawione tymczasowe bariery już sprawiają, że ruch w tym miejscu jest bardziej płynny. – To rozwiązanie jest niezwykle ważne. Nie było tygodnia bez stłuczki i ograniczeń w poruszaniu się pojazdów. Cieszą nas przyszłe prace w tej lokalizacji – mówi burmistrz Edyta Gajda:

– Od dzisiaj oficjalnie dopuszczamy do ruchu to rondo. Spełnia ono wymogi bezpieczeństwa. W sześć miesięcy udało nam się to zadane zrealizować, aby kierowcy mogli poruszać się sprawniej – mówi dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Zielonej Górze Henryk Janowicz:

– Bardzo się cieszę, że po wielu latach udało się podjąć właściwą decyzję – zaznacza poseł Stanisław Tomczyszyn:

Modernizacja drogi krajowej numer 12 biegnącej przez województwo planowana jest w latach 2026 – 2032.