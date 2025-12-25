Do jednostek ratowniczo-gaśniczych w Żarach oraz Lubsku trafił nowy sprzęt specjalistyczny. Dotacja na wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego oraz wyposażenia osobistego strażaków wyniosła ponad 345 tysięcy złotych.

Zakupione środki ochrony indywidualnej będą używane przez funkcjonariuszy podczas działań ratowniczych na obszarze chronionym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. – Każde takie doposażenie to inwestycja w bezpieczeństwo naszych druhów. A w ramach zakupów strażacy otrzymali między innymi maski filtracyjne, hełmy ochronne czy buty i rękawice specjalne – mówi aspirant Dawid Lewandowski:

Z pieniędzy rządowych strażacy otrzymali także samochód kwatermistrzowski.