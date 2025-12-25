Kolejne nowe lampy zamontowano w miejscowościach gminy Żary. W sumie w Olbrachtowie i Drożkowie stanęło blisko 50 lamp. To także kilkaset metrów wybudowanej linii. Inwestycja realizowana jest ze środków własnych gminy.

Samorząd sukcesywnie rozjaśnia czarne punkty na mapie gminy. – Jesteśmy konsekwentni w działaniu i rozjaśniamy lokalizacje, gdzie było niebezpiecznie. To ważne prace, bo będzie to dla kierowców większy komfort jazdy. Teraz czekamy tylko na podłączenie przez operatora sieci, więc prosimy mieszkańców o chwilę cierpliwości – mówi wójt Leszek Mrożek:

Dodajmy, że podobne prace wykonano także w Rościcach, Łazie i Surowej.