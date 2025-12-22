Żarskie Stowarzyszenie Pomagam wydało specjalny kalendarz na nowy rok. Społecznicy przekażą chętnym terminarz za symboliczną cegiełkę. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone zostaną na działania pomocowe, które realizuje organizacja nonprofit.

Zrzeszeni pod szyldem stowarzyszenia organizują wiele akcji na rzecz pomocy ubogim rodzinom i osobom będącym w potrzebie. – Wystarczy skontaktować się ze mną i dowiozę kalendarz w dowolną lokalizację na terenie miasta. Już w styczniu organizujemy spotkanie noworoczne dla kombatantów i Sybiraków. Włączymy się także w projekt organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – mówi Ewelina Nawrot ze stowarzyszenia:

Dodajmy, że jest to pierwszy tego typu kalendarz wydany przez Żarskie Stowarzyszenie Pomagam.