Zarówno Lewica, jak i PSL wyrażają gotowość do spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w kwestii związków partnerskich – powiedziała sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula (Lewica). Według Urszuli Pasławskiej (PSL) uzgodnione z Lewicą rozwiązanie daje szansę na porozumienie z prezydentem.

Kotula powiedziała w środę (8 października) dziennikarzom w Sejmie, że jest zgoda co do tego, żeby temat związków partnerskich do końca roku został zamknięty.

Cieszę się, że PSL i Lewica osiągnęły porozumienie w temacie, który jest trudny

– podkreśliła.

Dopytywana, co znajduje się w wypracowanym rozwiązaniu, Kotula odparła, że na razie nie może zdradzić żadnych szczegółów.

Obiecaliśmy sobie z PSL, że o szczegółach poinformujemy już za tydzień

– dodała.

Zaznaczyła, że dla niej najważniejsze jest, żeby „propozycja, która zostanie w przyszłym tygodniu przedstawiona, była godnościowa, żeby zaopiekowała się kwestiami bezpieczeństwa i ochrony prawnej osób będących w związkach”.

Na pytanie, czy planowane jest jakieś spotkanie z prezydentem w tej sprawie, Kotula powiedziała, że zarówno ona, jak i PSL wyrażają gotowość do takiego spotkania.

Posłanka Pasławska, która brała udział w rozmowach dotyczących rozwiązania sprawy związków partnerskich, zwróciła uwagę w rozmowie z PAP, że prawie 1,5 mln Polaków żyje w związkach nieformalnych.

I jest zgoda co do zapisów (regulujących tę sprawę – PAP). Mamy nadzieję, że ta zgoda będzie szersza po to, aby te przepisy nie tylko weszły w życie, ale doprowadziły też do pewnych trwałych zmian

– powiedziała posłanka PSL.

Na pytanie, czy został wypracowany jeden wspólny projekt w tej sprawie, Pasławska odparła, że o formule będą komunikować za tydzień liderzy obu ugrupowań: Lewicy – Włodzimierz Czarzasty i PSL – Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ustawa o związkach partnerskich

W czerwcu br. Lewica złożyła poselski projekt ustawy o związkach partnerskich; 10 lipca projekt ten został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. PSL przygotowało alternatywny projekt o statusie osoby najbliższej. I choć we wrześniu kwestia uregulowania związków partnerskich pojawiła się w wykazie priorytetów rządu, to w koalicji nie było dotąd porozumienia w tej sprawie.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował we wtorek (7 października), że prace nad projektem regulującym kwestię związków partnerskich mogłyby się rozpocząć już na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu (15-17 października). Dodał, że wstępnie zaplanowano to w harmonogramie Sejmu i teraz jest oczekiwanie „na rozstrzygnięcia polityczne”.

Na początku sierpnia premier Donald Tusk mówił, że ma zapewnienia ze strony PSL i Lewicy, że oba ugrupowania są gotowe do przedstawienia wspólnego sposobu działania ws. związków partnerskich i „jakiegoś kompromisu dotyczącego legalności aborcji”.

We wtorek odbyły się kolejne spotkania polityków Lewicy i PSL ws. związków partnerskich z udziałem m.in. Czarzastego i Kosiniaka-Kamysza, a następnie poinformowano, że negocjacje obu ugrupowań zakończyły się i wypracowane zostało rozwiązanie, które będzie przedstawione w przyszłym tygodniu.

Projekty ustawy o związkach partnerskich i ustawy wprowadzającej związki partnerskie, które zostały opublikowane na stronach RCL, zakładają wprowadzenie zmian w ponad 200 obowiązujących obecnie ustawach. Według tej propozycji osoby, które zawrą związek partnerski – zarówno tej samej, jak i różnej płci – miałyby mieć możliwość: przyjąć wspólne nazwisko, rozliczać się razem w urzędzie skarbowym, zyskają także prawo do informacji medycznej na swój temat, dziedziczenia po sobie i pochówku partnera lub partnerki.

Podczas dotychczasowych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych do projektów zgłoszono ponad 6 tys. uwag. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł w Nowej Lewicy, Katarzyna Kotula przygotowała projekt ustawy o tzw. umowie partnerskiej, który uwzględnia uwagi PSL-u dotyczące zawierania związków partnerskich. PSL np. nie zgadzało się, by zawieranie związków partnerskich odbywało się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Propozycja Kotuli zakłada m.in., że umowa partnerska będzie zawierana u notariusza.

W wywiadzie, który ukazał się w czasie kampanii wyborczej w Wirtualnej Polsce, Nawrocki powiedział m.in., że dostrzega pole do współpracy z rządem w zakresie przepisów o statusie osoby najbliższej. Zaznaczył, że nie zgodzi się na wdrażanie „żadnych ideologicznych rozwiązań”, natomiast nie będzie walczył z relacjami partnerskimi. Również w czasie debaty pod koniec maja z kontrkandydatem Rafałem Trzaskowskim Nawrocki pytany o sprzeciw wobec związków partnerskich mówił, że jest „otwarty na rozmowę” o statusie osoby najbliższej, niezależnie od tego, czy chodzi o osoby hetero- czy homoseksualne.