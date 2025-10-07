Wstydzić powinni się ci, którzy zbudowali Nord Stream 2, a nie ci, którzy go wysadzili – mówił premier Donald Tusk odnosząc się do sprawy Ukraińca Wołodymyra Ż., podejrzewanego przez Niemcy o uszkodzenie gazociągu.
Po spotkaniu z premierką Litwy Ingą Ruginiene szef polskiego rządu mówił, że zbudowanie Nord Stream 2 było sprzeczne z interesem Europy.
Jedynymi osobami, które powinny wstydzić się i milczeć w kwestii Nord Stream 2, to ci, którzy zdecydowali o jego budowie. Problemem Europy, problemem Ukrainy, problemem Litwy, Polski, nie jest to, że wysadzono Nord Stream 2, tylko że go zbudowano
– powiedział Tusk.
– Rosja za pieniądze niektórych państw europejskich czy firm – niemieckich, holenderskich – zbudowała Nord Stream 2 przeciw najżywotniejszym interesom nie tylko naszych państw, lecz całej Europy – dodał polski premier.
Trzy z czterech nitek gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przebiegających po dnie Bałtyku, zostały zniszczone 26 września 2022 roku. Niemieckie postępowanie wykazało, że rurociąg uszkodziły osoby posługujące się wynajętym jachtem, który wypłynął z Rostocku, a po akcji sprawcy zostali przewiezieni na Ukrainę.
Wołodymyra Ż. zatrzymano w Polsce. Wczoraj sąd o 40 dni przedłużył zastosowany wobec niego tymczasowy areszt.
