Wstydzić powinni się ci, którzy zbudowali Nord Stream 2, a nie ci, którzy go wysadzili – mówił premier Donald Tusk odnosząc się do sprawy Ukraińca Wołodymyra Ż., podejrzewanego przez Niemcy o uszkodzenie gazociągu.

Po spotkaniu z premierką Litwy Ingą Ruginiene szef polskiego rządu mówił, że zbudowanie Nord Stream 2 było sprzeczne z interesem Europy.

Jedynymi osobami, które powinny wstydzić się i milczeć w kwestii Nord Stream 2, to ci, którzy zdecydowali o jego budowie. Problemem Europy, problemem Ukrainy, problemem Litwy, Polski, nie jest to, że wysadzono Nord Stream 2, tylko że go zbudowano

– powiedział Tusk.

– Rosja za pieniądze niektórych państw europejskich czy firm – niemieckich, holenderskich – zbudowała Nord Stream 2 przeciw najżywotniejszym interesom nie tylko naszych państw, lecz całej Europy – dodał polski premier.

Trzy z czterech nitek gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przebiegających po dnie Bałtyku, zostały zniszczone 26 września 2022 roku. Niemieckie postępowanie wykazało, że rurociąg uszkodziły osoby posługujące się wynajętym jachtem, który wypłynął z Rostocku, a po akcji sprawcy zostali przewiezieni na Ukrainę.

Wołodymyra Ż. zatrzymano w Polsce. Wczoraj sąd o 40 dni przedłużył zastosowany wobec niego tymczasowy areszt.