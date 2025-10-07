Parlament Europejski uchylił immunitety deputowanym Prawa i Sprawiedliwości – Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi. Decyzja zapadła na sesji plenarnej w Strasburgu. Europosłowie, zgadzając się na uchylenie immunitetów, uznali, że wnioski polskiej prokuratury nie są motywowane politycznie.
W przypadku Michała Dworczyka chodzi o aferę mailową. Według prokuratury mógł on dopuścić się dwóch przestępstw. Chodzi o niedopełnienie obowiązków i utrudnianie śledztwa. Michał Dworczyk miał używać prywatnej, niezabezpieczonej skrzynki do celów służbowych, co spowodowało, że łupem hakerów padły tajne informacje między innymi dotyczące obronności i służb specjalnych. Miał też zlecić usunięcie maili ze skrzynki.
Powodem wniosku o pozbawienie ochrony prawnej Daniela Obajtka jest inwigilacja polityków Platformy Obywatelskiej zlecona przez Orlen, kiedy był on prezesem koncernu.
W tej kadencji Europarlamentu, która rozpoczęła się nieco ponad rok temu, immunitety stracili już Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Adam Bielan i Grzegorz Braun.
