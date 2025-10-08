Posłanka Klaudia Jachira poinformowała we wtorek (7 października), że została zawieszona w prawach członka klubu parlamentarnego KO. Według Jachiry, decyzja ma związek ze złożonymi przez nią poprawkami do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który Sejm procedował we wrześniu.

12 września Sejm przyjął nowelizację niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakłada ona m.in. przedłużenie do 4 marca 2026 r. legalności pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, oraz uszczelnienie systemu otrzymywania świadczeń przez cudzoziemców, w tym powiązanie wypłat „800 plus” z aktywnością zawodową.

Wcześniej projektem tej ustawy zajmowała się sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych, która odrzuciła poprawki, autorstwa Jachiry; posłanka chciała powiązania świadczenia „800 plus” z aktywnością zawodową nie tylko cudzoziemców mieszkających w Polsce, ale również polskich obywateli. Odrzucone poprawki posłanka KO zgłosiła jako wnioski mniejszości.

Trzy tygodnie temu przy okazji ustawy o pomocy Ukrainkom i Ukraińcom, złożyłam poprawki sprawiające, że świadczenie '800 plus’ przysługiwałoby tylko tym polskim rodzinom, w których chociaż jeden rodzic jest aktywny zawodowo. Poprawki nie znalazły większości w Sejmie, ja zostałam za to zawieszona przez klub KO

– poinformowała we wtorek (7 października) posłanka Jachira w mediach społecznościowych.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Trzy tygodnie temu przy okazji ustawy o pomocy Ukrainkom i Ukraińcom, złożyłam poprawki sprawiające, że świadczenie 800+ przysługiwałoby tylko tym polskim rodzinom, w których chociaż jeden rodzic jest aktywny zawodowo. Poprawki nie znalazły większości w Sejmie, ja zostałam za to… pic.twitter.com/ppemMNt4Jz — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) October 7, 2025

Jednocześnie wyraziła radość, że jej poprawki rozpoczęły dyskusję o zmianach w świadczeniu „800 plus”, która „dotarła nawet do rządu”.

Jak widać kropla drąży skałę, a te poprawki były taką właśnie kroplą, która może sprawić, że skończymy z bezsensownym popisowskim rozdawnictwem. Pomoc z publicznych pieniędzy powinna iść do najbardziej potrzebujących lub powinniśmy inwestować je w rozwiązania systemowe

– dodała Jachira.

Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda poinformowała PAP, że proponowane przez Jachirę zmiany są sprzeczne ze stanowiskiem Koalicji Obywatelskiej.

– My nie planujemy żadnych zmian w świadczeniu 800 plus dla obywateli polskich

– podkreśliła.

Jak powiedziała, posłanka Jachira poproszona została o wycofanie poprawki, co jednak się nie wydarzyło, a następnie wystąpiła na sejmowej mównicy podtrzymując swój wniosek, co – jak zauważyła Łoboda – mogło być interpretowane jako stanowisko klubu.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Kilka dni temu serwis forsal.pl, powołując się na źródła rządowe, donosił, że Rada Ministrów rozważa powiązanie świadczenia 800 plus z zatrudnieniem rodziców. We wtorek resort rodziny, pracy i polityki społecznej zdementował medialne doniesienia o rzekomych planach zmian w programie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowczo podkreśla, że nie prowadzi żadnych prac mających na celu modyfikację zasad przyznawania świadczenia wychowawczego

– podkreślono we wtorkowym w komunikacie resortu.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał pod koniec września ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która uszczelnia system otrzymywania świadczeń na rzecz rodziny przez cudzoziemców. Prawo do tych świadczeń zostało powiązane z aktywnością zawodową rodzica oraz nauką dzieci w polskiej szkole, z wyjątkami dotyczącymi np. osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo prawo do świadczeń będzie powiązane z uzyskiwaniem przez cudzoziemców co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że w 2025 roku będzie to 2333 zł brutto.

Zgodnie z regulacją, ZUS co miesiąc będzie sprawdzał, czy cudzoziemcy byli aktywni zawodowo. Jeżeli w danym miesiącu tak nie było, to świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany. ZUS będzie także weryfikował w rejestrze komendanta głównego Straży Granicznej, czy dany cudzoziemiec nie wyjechał z Polski.

Aby umożliwić lepszą identyfikację obcokrajowców ubiegających się o świadczenia oraz ich dzieci, wprowadzony zostanie obowiązek posiadania numeru PESEL. Przy nadawaniu PESEL weryfikowany będzie także pobyt dzieci na terytorium Polski. Nowe przepisy przewidują także integrację baz danych różnych instytucji, co ma pozwolić na skuteczniejsze monitorowanie uprawnień cudzoziemców oraz wyeliminować próby wyłudzania świadczeń.

Ustawa przedłuża okres obowiązywania tymczasowej ochrony w Polsce do 4 marca 2026 r.