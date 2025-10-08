Banki mają wnosić więcej do budżetu państwa. Sejm rozpoczyna (8 października) prace nad projektem, który zakłada podwyżkę CIT dla tych instytucji finansowych.

Projekt cieszy się poparciem zarówno koalicji rządowej, jak i opozycji.

Urszula Nowogórska z PSL mówi, że projekt ten poprawi kondycję budżetu.

Maciej Małecki z PiS uważa, że banki powinny dzielić się swoimi zyskami z Polakami.

Projekt zakłada, że od przyszłego roku podatek dochodowy dla banków będzie wynosić 30 procent.

Pierwsze czytanie projektu zaplanowano w Sejmie na 15:45.