Banki mają wnosić więcej do budżetu państwa. Sejm rozpoczyna (8 października) prace nad projektem, który zakłada podwyżkę CIT dla tych instytucji finansowych.
Projekt cieszy się poparciem zarówno koalicji rządowej, jak i opozycji.
Urszula Nowogórska z PSL mówi, że projekt ten poprawi kondycję budżetu.
Maciej Małecki z PiS uważa, że banki powinny dzielić się swoimi zyskami z Polakami.
Projekt zakłada, że od przyszłego roku podatek dochodowy dla banków będzie wynosić 30 procent.
Pierwsze czytanie projektu zaplanowano w Sejmie na 15:45.
