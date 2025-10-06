Radosław Sikorski odniósł się do słow byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która powiedziała, że w 2021 roku Polska i kraje bałtyckie nie chciały rozmów między UE a Putinem.

– To taka sama prawda, jak to, że nikt nie protestował przeciwko Nord Streamowi – stwierdził szef polskiej dyplomacji:

Wywiad udzielony przez Angelę Merkel węgierskiemu kanałowi Partizan wywołał w Polsce i innych państwach środkowej Europy wiele kontrowersji. Niemiecki „Bild” a za nim wiele innych mediów, w tym polskie, dokonały nadinterpretacji słów byłej niemieckiej kanclerz.

Wbrew wcześniejszym medialnym doniesieniom, nie powiedziała ona, że to Polska i kraje bałtyckie są współodpowiedzialne za wojnę na Ukrainie. Oceniła jedynie, że w 2021 r. kraje te nie chciały bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem.