Szefowa duńskiego rządu ostrzega Europę przed Rosją i apeluje o pilne działania. Mette Frederiksen udzielała wywiadu brytyjskiemu dziennikowi „Financial Times”. Ukazał się on w dniu, w którym po południu w Kopenhadze rozpoczyna się unijny szczyt dotyczący między innymi wzmacnianiu obronności Europy.

Dania, kierująca w tym półroczu pracami Unii, była w ostatnim tygodniu atakowana dronami. Duńskie władze podejrzewają Rosję. W ubiegłym miesiącu rosyjskie drony wtargnęły do Polski i Rumunii, a rosyjskie myśliwce do Estonii.

O szczegółach Beata Płomecka: