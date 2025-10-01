Szefowa duńskiego rządu ostrzega Europę przed Rosją i apeluje o pilne działania. Mette Frederiksen udzielała wywiadu brytyjskiemu dziennikowi „Financial Times”. Ukazał się on w dniu, w którym po południu w Kopenhadze rozpoczyna się unijny szczyt dotyczący między innymi wzmacnianiu obronności Europy.
Dania, kierująca w tym półroczu pracami Unii, była w ostatnim tygodniu atakowana dronami. Duńskie władze podejrzewają Rosję. W ubiegłym miesiącu rosyjskie drony wtargnęły do Polski i Rumunii, a rosyjskie myśliwce do Estonii.
O szczegółach Beata Płomecka:
Czytaj także:
Unijny szczyt w Kopenhadze. Będą ochraniać go polscy żołnierze
Wzmocnienie europejskiej obrony, zwłaszcza na wschodniej flance i wsparcie Ukrainy - to główne tematy unijnego szczytu w Kopenhadze. Dania, która ma teraz przewodnictwo we Wspólnocie, zaprosiła europejskich przywódców na...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Trójkąt Weimarski: wzmacniamy sankcje na Rosję i wsparcie dla Ukrainy
Uszczelnienie i wzmocnienie sankcji na Rosję to priorytet dla państw Trójkąta Weimarskiego, wskazuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szefowie dyplomacji Polski, Francji, Niemiec i Ukrainy spotkali się wczoraj w...Czytaj więcejDetails