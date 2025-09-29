Pracownicy magistratu i Muzeum Ziemi Szprotawskiej dokonali niecodziennego odkrycia. Udało im się zidentyfikować znak na balustradzie balkonu z herbem miasta. Ślady prowadzą do renomowanych przedwojennych zakładów kamieniarskich.

Po wewnętrznej stronie wykonanego z żółtego piaskowca balkonu wyryto osobisty znak kamieniarski z datą „1934”. – Po wojnie herb przepadł bez śladu na kilkadziesiąt lat. Znajdują się na nim dwie litery wyryte wzdłuż krzyżujących się linii – mówi Maciej Boryna z miejskiego urzędu:

– Nasz ratusz jest wyjątkowy, bo dwuwieżowy. Do tego jedna z nich jest wieżą krzywą. I mamy tak sławetnych wykonawców balkonu – zaznacza miłośnik historii:

Dodajmy, że początki działalności firmy w Berlinie sięgają 18 stulecia. W 1872 roku bracia Zeidler i Paul Wimmel założyli wspólny zakład w Bolesławcu.