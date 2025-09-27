Pan Artur Czernicki z Urzut został zwycięzcą wrześniowego Sobotniego Konkursu Sportowego. W finale prawidłowo odpowiedział na dwa z trzech pytań i pokonał pana Arkadiusza Kirchnera z Nowej Soli. Fundatorem głównej nagrody (kuchenka mikrofalowa) jest prezes Lubuskiego Związku Tenisa Stołowego, a nagrody pocieszenia ufundowała agencja wydawnicza ,,Danuta” z Leszna i Radio Zachód.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (27.09):

1. Kto jest nowym szkoleniowcem seniorskiej reprezentacji Polski kanadyjkarzy?

Odp. Nowym szkoleniowcem seniorskiej reprezentacji Polski kanadyjkarzy został Marcin Grzybowski, który przez ostatnie cztery lata prowadził kadrę narodową mężczyzn do lat 23. Zastąpił na tym stanowisku duet trenerski: Sergij Bezuglij – Michał Śliwiński.

2. Ilu polskich bramkarzy broniło barw FC Porto?

Odp. 3 Józef Młynarczyk, Andrzej Woźniak i Paweł Kieszek

3. Oskar Kopera z Orkana Gorzów znalazł się w reprezentacji Polski na bokserskie mistrzostwa świata w Liverpoolu. W jakiej wystąpił wadze?

Odp. plus 90 kg