Marcin Horbacz – dwukrotny olimpijczyk z Aten i Pekinu w pięcioboju nowoczesnym po zakończeniu sportowej kariery zdecydował się na występy w zawodach pływackich w kategorii masters.

Ostatnio były pięcioboista ZKS Drzonków podczas zawodów w Łodzi ustanowił rekord Polski na 400 dow. osiągając wynik 4:28,99. Start w zawodach Pucharu Polski to jeden z etapów przygotowań do grudniowych mistrzostw Europy, które odbędą się w Lublinie, a Horbacz wcześniej ustanowił trzy rekordy Polski masters na krótszych dystansach: