Jacek Bury odchodzi z partii Szymona Hołowni Polska 2050. „To już nie jest droga, którą chcę iść” – napisał w mediach społecznościowych były senator.

Bury przez ostatnie pięć lat był zaangażowany w projekt Polska 2050 Szymona Hołowni. „Polityczna rzeczywistość okazała się dla mnie kolejnym bolesnym doświadczeniem” – napisał.

Z czasem widać, jak naturalna współpraca i budowanie przyszłości jest przykrywane przez napięcia i różnice, które utrudniają wspólne działanie.(…) Tym trudniej jest mi pogodzić się z tym, że kierunek, który przyjęto, coraz bardziej oddala się od wartości, które są dla mnie najważniejsze. To już nie jest droga, którą chcę iść – nie mogę firmować swoim nazwiskiem takich działań

– stwierdził Bury w oświadczeniu.

Zapewnił, że jego „zobowiązanie wobec Polski budowanej na wartościach pozostaje niezmienne – i z tymi, którzy podzielają tę wizję, będzie działał dalej”.