Byli i obecni samorządowcy jednoczą siły i tworzą nową partię. Wśród jej liderów są też przedstawiciele paktu senackiego. To Wadim Tyszkiewicz, Zygmunt Frankiewicz i Tadeusz Dziuba, którzy utworzyli koło senackie Niezależni i Samorządni.

Nowa Polska – bo tak będzie nazywać się ta partia – ma wsłuchiwać się w problemy przedsiębiorców i lokalnej Polski.

Wadim Tyszkiewicz mówi, że nowe ugrupowanie ma przywrócić Polakom wiarę w polityków:

Nowa Polska ma być partią środka o poglądach konserwatywno-liberalnych. Głównymi obszarami jej działalności będą gospodarka i samorząd. Na konferencji założycielskiej byli między innymi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz burmistrzynie Cieszyna – Gabriela Staszkiewicz i Hrubieszowa – Marta Majewska. Koło senackie Niezależni i Samorządni ma zmienić nazwę na Nowa Polska.

fot. PAP/Tomasz Gzell