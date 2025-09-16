27 września rozpoczną się rozgrywki Lubuskiej III Ligi siatkarek.

W tym sezonie do rozgrywek zgłosiło się się zespołów, w tym drużyna Volley Gorzów Wlkp., dla której będzie to debiut w regularnych rozgrywkach, bo wcześniej zespół trenowany przez Patryka Barana uczestniczył głównie w turniejach dla amatorek.

Pierwszy mecz ligowy siatkarki Volley Gorzów Wlkp. rozegrają 28 września w Lubsku z USA Beach Volley. Z kolei 8 listopada, chyba po raz pierwszy w historii, dojdzie do derbów Gorzowa Wlkp., bo zawodniczki Volley’a zagrają z UKS Set Gorzów Wlkp.