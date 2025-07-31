Spis treści
Prezydent elekt Karol Nawrocki poinformował, że zakończył prace nad strukturą swojej kancelarii. Podał kolejne dwa nazwiska przyszłych współpracowników; będą to: polityk PiS Karol Rabenda oraz Mateusz Kotecki, dotychczas dyrektor Biura Kadr w IPN.
Zakończyłem prace nad strukturą kancelarii. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i merytoryczne rozmowy
– napisał Nawrocki na platformie X.
Zakończyłem prace nad strukturą kancelarii. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i merytoryczne rozmowy.
Karol Rabenda – odpowiedzialny za obszary energetyki, rozwoju oraz projektów strategicznych.°Mateusz Kotecki – odpowiedzialny za sprawy społeczne i działania interwencyjne.… pic.twitter.com/jmZYdxt3us
— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) July 31, 2025
Jak poinformował, w jego kancelarii pracować będzie: polityk PiS Karol Rabenda, który będzie odpowiedzialny za obszary energetyki, rozwoju oraz projektów strategicznych. Współpracownikiem Nawrockiego będzie także – jak przekazał prezydent elekt – obecny dyrektor Biura Kadr w Instytucie Pamięci Narodowej Mateusz Kotecki, który ma odpowiadać za sprawy społeczne i działania interwencyjne.
Przed nami kolejny etap służby Polsce
– napisał prezydent elekt Nawrocki.
1. Kim jest Karol Rabenda?
Rabenda w latach 2008–2012 związany był z Unią Polityki Realnej, w której pełnił funkcję prezesa okręgu gdańskiego. W 2010 był kandydatem tej partii do sejmiku województwa pomorskiego. Współtworzył inicjatywę Godzina dla Polski Jarosława Gowina w województwie pomorskim, a w 2015 współtworzył partię KORWiN, zostając szefem jej pomorskich struktur.
W 2017 roku Rabenda zrezygnował z członkostwa w KORWiN w związku z powołaniem koła poselskiego „Republikanów”. W listopadzie tego roku wraz ze środowiskiem „Republikanów” współtworzył powstałą z przekształcenia Polski Razem partię Porozumienie; został jej wiceprezesem.
W 2018 roku z listy PiS został wybrany do rady miejskiej Gdańska. W 2019 r. ubiegał się kolejno o mandat europosła i posła, jednak bezskutecznie. W lutym 2021 prezydium zarządu Porozumienia zawiesiło go w prawach członka partii, a następnie sąd partyjny usunął go z ugrupowania. W tym samym roku współtworzył związaną z kierowanym przez niego stowarzyszeniem Partię Republikańską.
We wrześniu 2021 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki powołał Rabendę na podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W wyborach w 2023 r. Rabenda ponownie kandydował z listy PiS do Sejmu, ponownie bezskutecznie. W grudniu 2023 r. Partia Republikańska oraz Prawo i Sprawiedliwość – w wyniku podjętych uchwał – połączyły się; Partia Republikańska została wchłonięta przez PiS.
2. Mateusz Kotecki – wieloletnia znajomość z Karolem Nawrockim
Kotecki od 2021 do 2022 roku był pełniącym obowiązki dyrektora oddziału IPN w Lublinie. Następnie był zastępcą dyrektora Biura Prezesa IPN. Od listopada 2022 roku do chwili obecnej Kotecki jest dyrektorem Biura Kadr w IPN. W 2017 roku „Gazeta Wyborcza” podała, że Kotecki jest zaznajomiony z Nawrockim jeszcze z czasów szkolnych i zaczął pracę w Muzeum II Wojny Światowej w czasie, gdy kierował nim obecny prezydent elekt.
Byliśmy w jednej klasie
– powiedział wówczas „Gazecie Wyborczej” Kotecki, potwierdzając ustalenia dziennika.
3. Kancelaria Prezydenta. Kto jeszcze obejmie stanowiska?
W ubiegłym tygodniu Nawrocki poinformował, że poseł PiS Zbigniew Bogucki będzie szefem Kancelarii Prezydenta RP, a zastępcą Boguckiego będzie Adam Andruszkiewicz, również poseł PiS.
Już wcześniej zapowiedziano, że szefem gabinetu prezydenta pokieruje poseł PiS Paweł Szefernaker, który w trakcie kampanii prowadził sztab wyborczy Nawrockiego. Zastępcą Szefernakera będzie dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz, z którym Nawrocki współpracował w IPN.
Za sprawy międzynarodowe w kancelarii Nawrockiego będzie odpowiadał obecny poseł PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie Sławomir Cenckiewicz, a jego zastępcami – generałowie: Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś.
Nawrocki zapowiedział również, że w jego kancelarii swoją pracę będzie kontynuował Wojciech Kolarski, który jest ministrem w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.
4. Szefernaker: po zaprzysiężeniu prezydent Nawrocki ruszy na spotkania z Polakami
Paweł Szefernaker, za pośrednictwem platformy X poinformował, jak będzie wyglądał kalendarz nowego prezydenta tuż po zaprzysiężeniu.
Już 6 sierpnia w Warszawie zaprzysiężenie Prezydenta Karola Nawrockiego. Od pierwszego dnia po zaprzysiężeniu @NawrockiKn ruszy na spotkania z Polakami, gdzie przedstawi pierwsze projekty ustaw, o których mówił w kampanii wyborczej. 7.08 spotkanie w Kaliszu a 8.08 w Kolbuszowej.
— Paweł Szefernaker ???? (@szefernaker) July 31, 2025
– napisał Szefernaker.
1 czerwca, w II turze wyborów prezydenckich, popierany przez PiS Karol Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów, pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11 proc. W ub. sobotę w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta RP. Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w sali posiedzeń Sejmu 6 sierpnia.