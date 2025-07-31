1. Kim jest Karol Rabenda?

Rabenda w latach 2008–2012 związany był z Unią Polityki Realnej, w której pełnił funkcję prezesa okręgu gdańskiego. W 2010 był kandydatem tej partii do sejmiku województwa pomorskiego. Współtworzył inicjatywę Godzina dla Polski Jarosława Gowina w województwie pomorskim, a w 2015 współtworzył partię KORWiN, zostając szefem jej pomorskich struktur.

W 2017 roku Rabenda zrezygnował z członkostwa w KORWiN w związku z powołaniem koła poselskiego „Republikanów”. W listopadzie tego roku wraz ze środowiskiem „Republikanów” współtworzył powstałą z przekształcenia Polski Razem partię Porozumienie; został jej wiceprezesem.

W 2018 roku z listy PiS został wybrany do rady miejskiej Gdańska. W 2019 r. ubiegał się kolejno o mandat europosła i posła, jednak bezskutecznie. W lutym 2021 prezydium zarządu Porozumienia zawiesiło go w prawach członka partii, a następnie sąd partyjny usunął go z ugrupowania. W tym samym roku współtworzył związaną z kierowanym przez niego stowarzyszeniem Partię Republikańską.

We wrześniu 2021 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki powołał Rabendę na podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W wyborach w 2023 r. Rabenda ponownie kandydował z listy PiS do Sejmu, ponownie bezskutecznie. W grudniu 2023 r. Partia Republikańska oraz Prawo i Sprawiedliwość – w wyniku podjętych uchwał – połączyły się; Partia Republikańska została wchłonięta przez PiS.