W ciągu najbliższych dwóch lat nie będzie podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Mówił o tym w TVN24 premier Donald Tusk.
Szef rządu wyjaśniał, żespełnienie tej obietnicy wyborczej w najbliższym czasie nie będzie możliwe z powodu dużych wydatków na obronność.
Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Koalicja Obywatelska obiecała podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tys. złotych. Taki zapis znalazł się w „Stu konkretach na pierwsze sto dni rządu”.
