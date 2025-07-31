Prezydent elekt Karol Nawrocki rozmawiał w czwartek (31 stycznia) z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – poinformował rzecznik prezydenta elekta Rafał Leśkiewicz. Prezydent Ukrainy podał, że podczas rozmowy uzgodniono wymianę wizyt, „podczas których omówimy wszystkie aktualne kwestie współpracy dwustronnej”.

We wpisie na platformie X Leśkiewicz przekazał, że Nawrocki rozmawiał z Zełenskim telefonicznie; do rozmowy doszło na prośbę prezydenta Ukrainy.

Prezydent Zełenski pogratulował Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach prezydenckich

– poinformował.

Jak zaznaczył, Karol Nawrocki podkreślił w rozmowie, że „współpraca obu krajów musi być oparta na wzajemnym szacunku i prawdziwym partnerstwie”.

Prezydent elekt Karol Nawrocki rozmawiał dzisiaj telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do rozmowy doszło na prośbę prezydenta Ukrainy. Prezydent Zełenski pogratulował Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki podkreślił, że… pic.twitter.com/NipmGS9N7s — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) July 31, 2025

Według Leśkiewicza, Nawrocki potwierdził dalsze wsparcie dla Ukrainy w związku z trwającą wojną, będącą efektem agresji Federacji Rosyjskiej.

Rosja to państwo neoimperialne i kolonialne, rządzone przez zbrodniarza wojennego jakim jest Władimir Putin. Zatem walcząca z reżimem Kremla Ukraina może liczyć na wsparcie Polski

– dodał.

Leśkiewicz podkreślił, że ważnym tematem rozmowy Nawrockiego i Zełenskiego była polityka historyczna.

Karol Nawrocki podkreślił, że jest głosem Narodu, który domaga się zmiany podejścia Ukrainy do ważnych i dotąd nierozwiązanych spraw historycznych. To powinno ulec zmianie. Prezydent elekt zapowiedział, że kwestie historyczne będą tematem dalszych rozmów z prezydentem Ukrainy

– napisał.

O rozmowie z Karolem Nawrockim poinformował na X także Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że odbył „dobrą, pierwszą rozmowę z prezydentem elektem”.

Pogratulowałem zwycięstwa w wyborach z dnia 1 czerwca oraz życzyłem powodzenia. Liczymy na to, że Polska pozostanie naszym wiarygodnym partnerem i sojusznikiem

– dodał.

Today, we had a good first conversation with the President-elect of Poland, Karol @NawrockiKn. I congratulated him on his election victory on June 1 and wished him success. We count on Poland to remain our reliable partner and ally. We value all the support Poland has provided… pic.twitter.com/A5WvX78T1J — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) July 31, 2025

Doceniamy wszelkie wsparcie udzielone przez Polskę od początku agresji na pełną skalę – wojskowe, polityczne oraz humanitarne” – napisał prezydent Ukrainy. Przypomniał, że ostatniej nocy Rosja przeprowadziły kolejny zmasowany atak na ten kraj. W związku z tym, jak dodał, poinformował Nawrockiego o konsekwencjach ataku i sytuacji na froncie. „Dla nas bardzo ważne jest, aby Polska nadal wspierała Ukrainę. Bronimy bowiem nie tylko własnego terytorium, lecz całej naszej Europy, w tym również Polski

– podkreślił Zełenski.

Jak zaznaczył, rozmowa z Nawrockim dotyczyła także kluczowych wydarzeń, do których dojdzie w najbliższych miesiącach.

Uzgodniliśmy wymianę wizyt, podczas których omówimy wszystkie aktualne kwestie współpracy dwustronnej. Na pewno określimy formaty współpracy, które przyniosą realny rezultat dla naszych krajów, naszych obywateli – dodał Zełenski. – Dziękuję za gotowość do wspólnej pracy oraz za zapewnienie o dalszym wsparciu dla Ukrainy

– napisał prezydent Ukrainy.

Na początku lipca Nawrocki wziął udział w Chełmie w uroczystościach upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Zaapelował wówczas do prezydenta Zełenskiego o możliwość podjęcia pełnoskalowych ekshumacji na Wołyniu. Podkreślił, że ofiary ludobójstwa nie wołają o zemstę, a o „krzyż”, „grób” i „pamięć”, a on jest zobowiązany „mówić ich głosem”.