Granica Żarki Wielkie – beniaminek piłkarskiej klasy okręgowej wycofał się z rozgrywek w sezonie 2025/2026. Miejsce Granicy zajmie Bóbr Bobrowice.

Decyzją zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej skład ligi uzupełni drużyna Bóbr Bobrowice (awans z 2. miejsca w tabeli końcowej sezonu 2024/2025 Klasy A KEEZA Grupa 3). Mówi Kamil Żeberski – dyrektor biura LZPN:

Karol Widerowski – szkoleniowiec zespołu Bóbr Bobrowice, uważa że dla jego drużyny to spore wyzwanie i w Bobrowicach chcą jak najlepiej przygotować się do inauguracji ligi. – O wzmocnienia będzie ciężko, ale możliwe, że jakieś się pojawią – wyjaśnia szkoleniowiec: