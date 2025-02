Trzynaścioro gorzowskich lekkoatletów jest na listach startowych Halowych Mistrzostw Polski, które w sobotę rozpoczną się w Toruniu.

Dziewięcioosobową grupę zgłosił AZS AWF Gorzów, na czele z płotkarką Mariką Majewską, która walczy o wyjazd na Halowe Mistrzostwa Europy w holenderskim Apeldoorn. Mówi trener Izabela Zaleska-Posmyk

Czwórkę zawodników wysyła do Torunia trener ALKS AJP Gorzów Tomasz Saska, także z kandydatką do wyjazdu do Apeldoorn, czyli skocznią w dal Nikolą Horowską: