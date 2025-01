Każdy sygnał w sprawie domniemanych nieprawidłowości działania firm ubezpieczeniowych wobec poszkodowanych przez powódź zostanie sprawdzony – poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej minister, pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński.

„Państwo musi działać i stać po stronie pokrzywdzonych. Każdy zgłaszany przypadek musi być rozpatrzony, aby mieć 100-proc. pewność, że firmy ubezpieczeniowe działają prawidłowo” – oświadczył Kierwiński.

Jak dodał, sygnały o domniemanych nieprawidłowościach należy jak najszybciej wyjaśnić. „Musimy mieć pewność, czy ludzie, którzy się ubezpieczali, są właściwie traktowani przez ubezpieczycieli” – stwierdził minister.

Będziemy sprawdzać, czy to ubezpieczyciel zachował się niewłaściwie, czy polisa była źle sformułowana itd. – tłumaczył Kierwiński, zastrzegając, że nie przesądza, czy jacyś ubezpieczyciele zachowywali się niewłaściwie.

Jak dodał, do grudnia 2024 r. ubezpieczyciele wypłacili ok. 800 mln zł odszkodowań za straty wywołane przez powódź, więc – w jego ocenie – „wydaje się, że pracują sprawnie”. Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi przypomniał, że jeśli ktoś czuje się pokrzywdzony przez zakład ubezpieczeń, powinien zgłosić się do Rzecznika Finansowego.