Koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów Wlkp. przegrały we własnej hali z Besiktasem Stambuł 64:80 (15:13, 14:22, 18:18, 17:27) w pierwszym meczu 1 rundy play off EuroCup Women.

Miejscowe bardzo dobrze rozpoczęły pojedynek i po pierwszej kwarcie prowadziły 15:13, ale już na początku drugiej straciły prowadzenie. Zespół z Turcji wykorzystywał przewagę pod tablicami i powoli powiększał przewagę, która w połowie trzeciej kwarty wynosiła już 13 punktów (48:35).

Nadzieje kibiców odżyły w ostatniej kwarcie, bo w 34 minucie, po trafieniach z rzutów wolnych Emilii Kośli miejscowe przegrywały tylko 57:60. Zespół z Turcji powiększał przewagę, ale na 2 min. i 49 sek. przed końcem spotkania po trafieniu Eleny Tsineke do remisu ponownie brakowało tylko 3 punktów (64:67). Niestety, do końca meczu gorzowskim koszykarkom nie udało się już zdobyć nawet jednego punktu, zaś ich rywalki trafiały niemal za każdym razem i to one cieszyły się ze zwycięstwa różnicą aż 16 punktów.

Dariusz Maciejewski – trener gorzowskiej drużyny:

Wiktoria Kuczyńska (InvestInTheWest Enea):