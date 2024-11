Panowie Piotr Szlingert z Lubiszyna i Józef Pieczarka z Dobrzęcina – prawidłowo odpowiedzieli na trzy pytania i uzyskali awans do listopadowego finału SKS. Kolejne eliminacje odbędą się 9,16 i 23 listopada.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (2.11):

1. Który zespół został żużlowym drużynowych mistrzem Czech w tym sezonie?

A. AK Slany, B. AK Marketa Praga, C. Speedway Club Żarnovica

Odp. C – Słowacki Speedway Club Dynamax Żarnocica w składzie m.in. z Artemem Łagutą i Bartłomiejem Kowalskim.

2. Kto jest prezesem Lubuskiego Związku Strzelectwa Sportowego?

A. Marek Marucha, B. Roman Kędra, C. Jerzy Wolnik

Odp. B – Roman Kędra.

3. Order uśmiechu to międzynarodowe odznaczenie nadawane od 1968 roku za działania przynoszące dzieciom radość. Ilu polskich sportowców otrzymało to wyróżnienie?

A. 5, B. 6, C.7

Odp. A – 5: Otylia Jędrzejczak, Marian Woronin, Jakub Błaszczykowski, Marcin Gortat i Robert Lewandowski.

4. W którym roku w siatkówce została wprowadzona pozycja libero w siatkówce?

A. 1996, B. 1997, C. 1998

Odp. C – oficjalnie wprowadzona została w 1998 roku. Powodem wprowadzenia nowej pozycji w siatkówce była potrzeba zwiększenia liczby akcji i płynności gry w meczach. Libero to siatkarze, którzy mogą grać tylko na pozycji obrony i specjalizują się w przyjmowaniu zagrywek. Zawodnicy ci posiadają koszulki innego, kontrastującego koloru, niż pozostali zawodnicy w drużynie. W drużynie może być do maksymalnie dwóch zawodników libero.

5. Koszykarze Śląska Wrocław zdobyli Superpuchar Polski. W rozegranym w Radomiu meczu o trofeum zespół z Wrocławia wygrał z Kingiem Szczecin 76:75. Który to Superpuchar Polski zdobyty przez Śląsk?

A. 3, B. 4, C. 5

Odp. A – 3 – To trzeci w historii Superpuchar Polski zdobyty przez Śląsk.

6. Który z żużlowców ma na koncie najwięcej złotych medali drużynowych mistrzostw Polski?

A. Dominik Kubera, B. Jarosław Hampel, C. Piotr Protasiewicz

Odp. B – Jarosław Hampel 9, Protasiewicz i Kubera po 8.

7. Magdalena Pawłasek Sutkowska to przedstawicielka:

A. akrobatyki sportowej, B. kick boxingu, C. tenisa stołowego

Odp. C – jest tenisistką stołową i reprezentuje Start Zielona Góra.

8. Kto będzie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Anglii od początku 2025 roku?

A. Lee Carsley, B. Paolo Maldini, C. Thomas Tuchel

Odp. C – Angielski Związek Piłki Nożnej poinformował, że selekcjonerem narodowej drużyny od początku 2025 roku będzie Thomas Tuchel. Niemiecki trener podpisał umowę ważną do mistrzostw świata w 2026 roku.