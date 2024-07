Obniżenie stawki zdrowotnej, projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym i statusie bliskiej osoby, a także dalsza praca w resortach gospodarczych – to propozycje PSL z sobotniej (20 lipca) Rady Naczelnej partii. „PSL nie jest niczyim wasalem, mamy swoje zdanie” – mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W sobotę (20 lipca) w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PSL – jednego z kluczowych organów zarządzających partią, w którego skład wchodzą m.in. prezes partii Kosiniak-Kamysz, były premier Waldemar Pawlak, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, a także ministrowie i wiceministrowie związani z PSL.

– Fundamentalną wartością, dla której jestem w PSL, jest wolność – wolność naszych poglądów, wolność naszego głosowania w sprawach, które stanowią o najbardziej wrażliwych tematach, dotyczących nas samych, jest wolność gospodarcza, która zawsze leżała u źródeł ruchu ludowego

– powiedział na początku spotkania Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że ostatnie tygodnie dobitnie pokazują, „jak bardzo potrzebna jest partia, dla której wolność jest podstawowym zadaniem”. Podkreślił, że bez PSL nie byłoby większości w Sejmie i koalicji 15 października.

– To my zdecydowaliśmy, że po raz kolejny premierem jest Donald Tusk” – powiedział. „Stworzyliśmy koalicję, bo taka była wolna wyborców, w którą zawsze się wsłuchujemy, ale podjęliśmy tę decyzję świadomie. To nie znaczy, że nie mamy swojego zdania. PSL nie był, nie jest i nie będzie niczyim wasalem

– oświadczył.

– Będziemy bronić prawa do naszych poglądów (…) każdy człowiek ma prawo do szacunku dla swoich poglądów i myśli. (…) Szanujemy poglądy naszych wyborców – to jest fundament bycia w polityce

– mówił lider PSL.

– Czy dostarczamy tego samego z drugiej strony? Nie zawsze. Nie jest wyrazem szacunku wobec naszych poglądów i naszych wolności w głosowaniach, działaniach, realizacji celów oblewanie czerwoną farbą naszych biur. Nie jest to wyrazem szacunku i tolerancji, a my tę tolerancję mamy, dla każdego człowieka i każdej formacji politycznej

– stwierdził Kosiniak-Kamysz.

– My się w naszych działaniach nie obawiamy ani biskupów, ani lewaków. Gdybyśmy się bali jednych, nigdy nie weszlibyśmy w koalicję z Donaldem Tuskiem, gdybyśmy się bali drugich, nie bylibyśmy w stanie głosować za naszymi wartościami. Jesteśmy odważni, bo wiemy, co to znaczy być w polityce i być odważnym

– oświadczył.

Jak mówił Kosiniak-Kamysz, „wartości takie jak tradycja, tożsamość i kultura narodowa oraz patriotyzm muszą być przekazywane młodemu pokoleniu”.

– Szkoła ma nie tylko uczyć, ale też wychowywać wspólnie z rodzicami i wspólnotą samorządową. Dlatego w najbliższych dniach zaprezentujemy ustawę o wychowaniu patriotycznym

– zapowiedział.

Wskazał, że ma to być „zbiór rozwiązań zapobiegający jakiejkolwiek rewolucji – czy to lewackiej, czy prawackiej”, „bo jedna i druga szkodzi Polsce”.

– To, co jest w centrum, jest dla niej najlepsze

– stwierdził.

Jak mówił, w polskiej szkole jest miejsce na bohaterów historycznych czy autorów z różnych epok i środowisk, „tylko trzeba się umówić na Polskę”.

– Nie na tydzień, rok czy miesiąc, ale na Polskę trzeba się umówić na lata i pokolenia

– oświadczył polityk.

Kosiniak-Kamysz dodał, że w projekcie przewidziano też przepisy pozwalające np. dzieciom z dużych miast na wyjazdy na zielone szkoły do gospodarstw agroturystycznych, by zapoznawały się z polską wsią.

Szef PSL podkreślił również, że jednym z kluczowych postulatów partii jest obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Prezes PSL ocenił, że szef resortu finansów Andrzej Domański ma zbliżony do ludowców pogląd w tej sprawie. Podobne jest też – jak powiedział Kosiniak-Kamysz – stanowisko całej Koalicji Obywatelskiej.

– Na pewno się z tego wywiążemy

– przekonywał.

Podczas wystąpienia na Radzie Naczelnej PSL w sobotę prezes partii powiedział też, że kwestia składki zdrowotnej to „być albo nie być PSL i Trzeciej Drogi w koalicji”.

Polityk odniósł się również do przedstawionej w piątek propozycji ustawy „o statusie osoby bliskiej”. Ustawa ta ma być odpowiedzią PSL na projekt dot. wprowadzenia związków partnerskich, który obecnie jest przedmiotem dyskusji na forum rządu.

Kosiniak-Kamysz wskazał, że przepisy zaproponowane przez PSL dotyczyłyby m.in. możliwości udostępniania bliskim dokumentacji medycznej, regulowałyby także kwestie związane z dziedziczeniem.

– To jest jedyna ustawa w tym zakresie, która ma szansę przejść w parlamencie i być zaakceptowaną przez prezydenta

– ocenił.

– PSL jest bardzo pragmatyczny – wiele można obiecywać, tylko przy prezydencie, który nie akceptuje dużo mniej radykalnych rozwiązań, jak na przykład w sprawie tabletki +dzień po+, to nie można liczyć, że zaakceptuje on daleko idące rozwiązania w sprawach aborcji czy związków partnerskich

– ocenił Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał, że jeśli chodzi o zasady przerywania ciąży, to stanowisko jego partii pozostaje bez zmian – PSL postuluje powrót do stanu sprzed wyroku TK z 2020 roku i rozpisanie referendum ws. ewentualnej liberalizacji przepisów.

Podczas obrad Rady Naczelnej PSL ministrowie z tej partii – szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak, rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk i rolnictwa Czesław Siekierski – podsumowali swoje dotychczasowe działania w resortach i zapowiedzieli dalszą pracę.

Klimczak zwracał uwagę na rozwój infrastruktury transportowej:

– Do lipca podpisaliśmy 20 dużych umów na budowę dróg ekspresowych. W poniedziałek będę podpisywał kolejne umowy w Opolu. Przed nami nowe otwarcia i nowe inwestycje

– zapowiedział.

Podkreślał również znaczenie rozwoju kolei, w tym rozbudowy systemu Kolei Dużych Prędkości, oraz lotnictwa – w tym także lotnisk regionalnych.

Minister rolnictwa z kolei zwracał uwagę na przywrócenie ceł na niektóre produkty rolne z Ukrainy.

– Uratowaliśmy tym samym polskie rolnictwo, które było poddawane niesprawiedliwej konkurencji

– ocenił Siekierski.

Z kolei Paszyk przypominał wprowadzone przez jego poprzednika – obecnie europosła PSL – Krzysztofa Hetmana tzw. wakacje od ZUS dla przedsiębiorców.