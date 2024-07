Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy w Żaganiu zaprasza dzieci do zabaw i warsztatów podczas wakacji z książnicą. Cykl imprez rusza 15 lipca. Zajęcia odbywać się będą pod hasłem „Wakacyjne hece z olimpijczykami w bibliotece”.

Letnia oferta kierowana jest do dzieci w wieku od 7 do 15 lat. – Ruszamy w poniedziałek i już teraz zachęcamy do uczestnictwa. Przygotowaliśmy ciekawy program na lipiec i sierpień – mówi dyrektorka placówki Magdalena Śliwak:

– Zapraszamy do odwiedzin oddziału dla dzieci i młodzieży i pozostanie z nami – mówi Magdalena Śliwak:

Dodajmy, że spotkania odbywać się będą od godziny 11.00.