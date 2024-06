– Jak można się na to przygotować? To są alternatywne style życia. Począwszy od baterii, akumulatorów w różnych formach, a skończywszy na prądzie, który można wyprodukować. Jeśli to możliwe, należy korzystać z paneli słonecznych, falowników, akumulatorów, generatorów i tak dalej

Zimą niedobór energii elektrycznej wyniesie do 35 proc., co spowoduje, że Ukraińcy bedą mieli od pięciu do sześciu godzin światła dziennie – zapowiedział w poniedziałek Serhij Kowalenko, dyrektor generalny firmy YASNO wchodzącej w skład ukraińskiego koncernu energetycznego DTEK.

– To była najtrudniejsza sesja zdjęciowa, jaką wykonaliśmy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.(…) Pamiętam, jak jeden z nich (żołnierz-PAP) powiedział mi: musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to się nigdy więcej nie powtórzyło. Ale to dzieje się każdego dnia. O wiele więcej naszych ludzi pozostaje w rosyjskiej niewoli. I nie ma temu końca

– Nie możemy powtórzyć tego, co usłyszeliśmy od chłopaków. Ale te zdjęcia mówią same za siebie. I to mimo faktu, że zanim się z nimi spotkaliśmy, chłopaki przytyli 10 kg w ciągu tygodnia w domu. Aby zrozumieć, co oznacza utrata 40-50 kk wagi (tyle stracili podczas niewoli), wystarczy spojrzeć na fotografie, na których chłopcy pokazują swoje zdjęcia sprzed niewoli

Analityczka Centrum dla Badań Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie Maria Sniegowa sądzi, że jeśli Rosja straci Krym to może to oznaczać koniec wojny.

Jednocześnie jest to ważne miejsce z punktu widzenia imperialnej polityki Władimira Putina. Wielu Rosjan jeździło na Krym w czasie wakacji przed pełnowymiarową wojną. Mertens uważa, że jeśli Ukraina unieszkodliwi obronę przeciwlotniczą Rosjan to Krym stanie się idealnym celem dla nielicznych ukraińskich samolotów bojowych.

Ataki ukraińskich dronów na okupowany przez Rosję Krym i na Most Kerczeński mają doprowadzić do osłabienia rosyjskiej obrony powietrznej, aby przygotować teren dla działań samolotów F-16, które wkrótce ma otrzymać Ukraina – powiedział portalowi Business Insider (BI) holenderski analityk Frederick Mertens.

– Jeśli Ukraina nie będzie w stanie dłużej się bronić – i mówię to do tych, którzy odmawiają wsparcia – to kolejne miliony ludzi będą musiały uciekać. W końcu kto dobrowolnie żyłby pod okupacją i (znosząc) tortury?

6. Niemcy/ Deputowany CDU: Rosja zostanie zmuszona do rozmów, gdy Kijów będzie działać z pozycji siły

Jeżeli Rosja ma kiedykolwiek zostać zmuszona do negocjacji, to stanie się to tylko wtedy, gdy Ukraina będzie działać z pozycji siły – ocenia w rozmowie z serwisem Fake Hunter deputowany CDU do Bundestagu i pułkownik Bundeswehry w stanie spoczynku Roderich Kiesewetter.

– Propozycja estońskiej premier Kai Kallas, aby wszyscy członkowie NATO przekazali 0,25 procent swojego PKB na wsparcie Ukrainy, ma sens. Ponieważ w dynamice wojny Europa musi coś przeciwstawić rosyjskiej gospodarce wojennej i wsparciu, jakiego udzielają Rosji państwa sojuszu CRINK (Chiny, Iran i Korea Północna)

– mówi Kiesewetter pytany o to, jak ocenia ten pomysł.

Poseł uważa, że skoro Europa i Zachód w ogóle przewyższają Rosję pod względem gospodarczym, to można pomóc Ukrainie wygrać wojnę, jeśli tylko istnieje wola polityczna. Podkreśla przy tym, że chodzi o takie zwycięstwo Kijowa, które oznaczać będzie wyzwolenie terytorium Ukrainy w granicach z 1991 roku.

– Aby to osiągnąć, należy w końcu zmienić cel i strategię sojuszników na kompleksowe wsparcie i hasło: „whatever it takes to win the war” (wszystko, czego potrzeba, by wygrać wojnę – PAP)

– wyjaśnia.

Kiesewetter ocenia, że Rosja może zostać zmuszona do negocjacji „tylko wtedy, gdy Ukraina będzie działać z pozycji siły”, ale na razie wojna rozstrzyga się na polu bitwy, ponieważ Rosja uważa, że odnosi zwycięstwo i nie jest zainteresowana negocjacjami.

-Nie zmieni się to tak długo, jak długo Niemcy jako decydujący kraj w Europie, będą się wahać i zwlekać

– mówi deputowany, który uważa, że Berlin musi postawić sobie za cel zwycięstwa Ukrainy i zmienić strategię wspierania Kijowa tak, aby dostarczać mu pomoc kompleksową.

Kiesewetter ostrzega w rozmowie z serwisem Fake Hunter, że „finansowe wspieranie Ukrainy z +kieszeni Zachodu+ i towarzyszenie jej z +pozycji pracy zdalnej+ oznacza nie tylko koniec Ukrainy”, ale może również doprowadzić do tego, że Rosja zaatakuje kolejne państwa i tym samym „będzie to końcem pokoju, wolności i samostanowienia w Europie”.