Izrael poprzysiągł unicestwienie Hamasu po ataku na Izrael 7 października, kiedy bojownicy tej organizacji zabili ok. 1200 osób, głównie cywilów, i uprowadzili ok. 240 zakładników.

Wyeliminujemy Hamas na całym świecie, nawet jeśli zajmie to lata, to będzie nasze Monachium – ogłosił Ronen Bar, szef izraelskiej agencji bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet.

Po zerwaniu w piątek trwającego niemal tydzień rozejmu izraelska armia ponownie zaczęła bombardowania Gazy, a Hamas odpowiedział ostrzałami rakietowymi w kierunku Izraela.

Dowódca izraelskiego wojska generał Herzi Halevi potwierdził wieczorem wcześniejsze informacje mediów, że żołnierze zaczęli też działania lądowe na południu, w rejonie miasta Khan Younis.

– mówił generał Halevi.

Mnożą się obawy o los cywilów na południu. Uciekło tam około 1,8 miliona Palestyńczyków, którym wcześniej Izrael kazał ewakuować się z północy. Cywile nie mają już dokąd uciec, bo Gaza jest odcięta od świata. O powstrzymanie zabijania cywilów apelują do Izraela kolejne kraje, w tym Stany Zjednoczone.

Izraelskie naloty oraz operacja lądowa w Gazie to odpowiedź na atak Hamasu na izraelskie miasta z 7 października. Fanatyczni bojownicy zabili wówczas 1200 osób. W trwających od tego czasu izraelskich nalotach na Gazę zginęło 15,5 tysięcy Palestyńczyków, w tym co najmniej 5,5 tysiąca dzieci.

Wyeliminujemy Hamas na całym świecie, nawet jeśli zajmie to lata, to będzie nasze Monachium – ogłosił Ronen Bar, szef izraelskiej agencji bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet.

„Rząd wyznaczył nam za cel wyeliminowanie Hamasu. To nasze Monachium. Zrobimy to wszędzie, w Gazie, na Zachodnim Brzegu, w Libanie, w Turcji, w Katarze. To zajmie kilka lat, ale będziemy tam, by to zrobić”