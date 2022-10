Rosjanie okupujący ukraiński obwód ługański wysadzają mosty w obawie przed zbliżającymi się wojskami ukraińskimi. Mówi o tym gubernator regionu Serhij Hajdaj.

Jak poinformował na Telegramie, tak było między innymi z mostem nad rzeką Krasną w Krasnoriczeńskim.

„Oni zaminowują wszystko: brzegi rzek, trasy, drogi. Wczoraj wysadzili jeszcze jeden most. Robią wszystko, by zahamować ofensywę sił ukraińskich. Taktyka pozostaje niezmienna. Godzinami ostrzeliwują miejscowości, tak jak ostatnio Biłohoriwkę. Potem wysyłają zwiad – dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści osób, żeby sprawdzili czy ktoś pozostał na miejscu ostrzału”

– powiedział Serhij Hajdaj.







Wczoraj okupanci wysadzili też most w Kreminnej w obwodzie ługańskim. Siły zbrojne Ukrainy przejęły natomiast drogę od Swatowego do Kreminnej, co utrudnia Rosjanom przerzut broni.