Rzecznik Praw i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że w najbliższych tygodniach do Sejmu trafi projekt zmian w Konstytucji dotyczący immunitetów. Chodzi o immunitety formalne parlamentarzystów i sędziów.

Radosław Fogiel wyjaśnił, że chodzi o to, by można było pociągnąć ich do odpowiedzialności, gdy na przykład popełnią wykroczenie drogowe i zasłaniają się immunitetem. Dodał, że w takiej sytuacji, zatrzymany poseł lub senator powinien przyjąć mandat karny, jak zwykły obywatel, bez konieczności uchylania immunitetu przez Sejm, czy Senat. Polityk zaznaczył, że zmiany nie obejmą immunitetu chroniącego parlamentarzystę w związku z wykonywaniem mandatu posła lub senatora.

Zniesienie immunitetu formalnego 4 września zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Mielca.

Do zmiany Konstytucji w Sejmie potrzeba 307 głosów.