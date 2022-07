Na terenie Francji i Holandii odnaleziono miejsca pochówków kolejnych trzech polskich żołnierzy i lotnika, spoczywających do tej pory w bezimiennych grobach.

Udało się to dzięki akcji prowadzonej w ramach projektu „Zaginieni, ale nie zapomniani żołnierze Polskich Sił Zbrojnych”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z ekspertami.

Wśród zidentyfikowanych jest kapral Mieczysław Szymański, żołnierz 1. Dywizji Pancernej, który walczył w Polsce w roku 1939, a następnie w roku 1940 – we Francji. Zginął w trakcie walk we francuskiej miejscowości Saint-Aignan de Cramesnil w Normandii w sierpniu 1944 roku.

W ramach projektu odnaleziono również groby plutonowego Edwarda Morchonowicza oraz bombardiera Kazimierza Chartanowicza z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Obaj polegli podczas operacji Market-Garden w Holandii, a ich szczątki spoczęły na Cmentarzu Wojennym Wspólnoty Narodów Arnhem-Oosterbeek w Holandii.

Ostatni odnaleziony grób należy do kaprala Teofila Niemeczeka, lotnika z 300. Dywizjonu Bombowego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Po klęsce kampanii wrześniowej w roku 1939 trafił on do Wielkiej Brytanii, gdzie służył jako pilot bombowców. Poległ w czasie lotu bojowego w 1942 roku, kiedy jego maszyna została zestrzelona nad Den Helder w północno-zachodniej Holandii.

Celem projektu „Zaginieni, ale nie zapomniani” jest przywracanie pamięci o poległych niemających imiennych nagrobków oraz identyfikacja bezimiennych grobów żołnierzy na cmentarzach wojennych w Europie Zachodniej. Projekt jest realizowany od 2017 roku i do tej pory przywrócono tożsamość i nazwiska na grobach 11 bohaterów odnalezionych we Francji, Belgii, Holandii, Niemczech oraz we Włoszech.