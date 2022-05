Emmanuel Macron został zaprzysiężony na prezydenta Francji i rozpoczął swoją drugą kadencję. Dwa tygodnie temu polityk pokonał w drugiej turze wyborów prezydenckich liderkę narodowców Marine Le Pen. Macron jest czwartym prezydentem w powojennej historii Francji, któremu udało się wywalczyć reelekcję.

Ceremonia zaprzysiężenia odbyła się w Pałacu Elizejskim w obecności ponad 400 gości. Emmanuel Macron został proklamowany prezydentem przez przewodniczącego Rady Konstytucyjnej Laurent Fabiusa i otrzymał odznakę Wielkiego Mistrza Legii Honorowej.

Następnie szef państwa wygłosił przemówienie inaugurujące swoją prezydenturę. Stwierdził w nim, że, wybierając go na drugą kadencję w kontekście międzynarodowych kryzysów, francuski naród odrzucił nacjonalizm i wybrał proeuropejski program, wspierający postęp społeczny, gospodarczy i ekologiczny oraz niezależność Francji. „Francja dalej będzie inspiracją dla świata” – powiedział Emmanuel Macron. Dodał, że jednym z jego priorytetów będzie przywrócenie pokoju w Europie. „Musimy działać, aby uniknąć eskalacji po rosyjskiej agresji na Ukrainie, wspierać zwycięstwo odwagi i demokracji, i zbudować nowy pokój w Europie, nową autonomię na naszym kontynencie” – oświadczył Emmanuel Macron.

Francuski przywódca obiecał też nową metodę rządzenia i zapowiedział, że jego druga kadencja będzie inna od pierwszej. „Naród francuski nie przedłużył kończącej się kadencji. Ten nowy naród, inny niż pięć lat temu, powierzył nowemu prezydentowi nową kadencję” – zadeklarował szef państwa.

Uroczystości zakończyły się w ogrodach Pałacu Elizejskiego, gdzie Emmanuel Macron oddał hołd trójkolorowej fladze i dokonał przeglądu sił zbrojnych. Francuscy żołnierze oddali cześć prezydentowi salwą honorową z 21 armat ustawionych na placu przed Pałacem Inwalidów.

Pierwsze dni drugiej kadencji Emmanuela Macrona zapowiadają się pracowicie. Jutro szef państwa weźmie udział w obchodach Dnia Zwycięstwa w drugiej wojnie światowej. W poniedziałek prezydent Macron uda się z pierwszą zagraniczną wizytą do Berlina. Po powrocie do Francji szef państwa zajmie się powołaniem nowego rządu oraz kampanią wyborczą do wyborów parlamentarnych, zaplanowanych na 12 i 19 czerwca.