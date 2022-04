Tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że na 17:00 frekwencja w pierwszej turze wyniosła 63,2 procent. To najniższy wynik od 1969 roku.

Z danych MSW wynika, że do tej pory najwięcej wyborców głosowało na południu i na wschodzie Francji, w departamentach Aveyron, Dordogne i Landes. Najniższą frekwencję odnotowano w Paryżu i w podparyskim departamencie Seine-Saint-Denis oraz na Korsyce.

Według sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos dla dziennika Le Parisien ostateczna frekwencja wyniesie 72 procent. To o dwa punkty procentowe mniej niż w poprzednich wyborach. Byłby to drugi najniższy wynik w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich we Francji. Frekwencja osiągnęła rekordowo niski poziom w 1969 roku, gdy zagłosowało nieco ponad 68 procent obywateli.

Francuzi mogą głosować na przyszłego prezydenta Republiki do 20:00. O tej godzinie mają zostać podane pierwsze sondażowe wyniki.

Źródło: PAP/IAR/mpo