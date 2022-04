Biskup Piotr Turzyński, delegat episkopatu do spraw emigracji, prosi o modlitwę w intencji księdza Krzysztofa Rudzińskiego.

Kapłan został zaatakowany przez nożownika we francuskiej Nicei. W wyniku ataku ucierpiała także zakonnica, siostra Marie-Claude.

Biskup Piotr Turzyński w rozmowie z portalem polskifr.fr prosił o modlitwę w intencji rannych.

„W duchu solidarności polecam ich zdrowie Bożemu Miłosierdziu”

– powiedział. Dodał, że życiu księdza Rudzińskiego nie zagraża niebezpieczeństwo.

Atak nastąpił około 10.00 w kościele Saint-Pierre d’Arene w centrum Nicei. Według zeznań świadków, napastnik wszedł do świątyni kilka minut przed początkiem mszy świętej i rzucił się na księdza, uderzając go kilkakrotnie nożem. Mężczyzna ranił też zakonnicę. Kilka chwil później został zatrzymany przez policję. 57-letni duchowny trafił do szpitala z ranami klatki piersiowej i nogi.

Ksiądz Krzysztof Rudziński pochodzi z Suchowoli. Od wielu lat pracuje w diecezji nicejskiej.

Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z francuskim obywatelstwem. Według źródeł policyjnych, cierpi na zaburzenia psychiczne i wiele razy przebywał w zakładzie dla umysłowo chorych.