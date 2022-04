Stany Zjednoczone chcą przejąć zadokowany na Fidżi jacht mający należeć do rosyjskiego oligarchy Sulejmana Kerimowa.

Jacht Amadea przypłynął na Fidżi z Meksyku w zeszłym tygodniu. Sulejman Kerimow, do którego ma należeć statek, jest jednym z oligarchów, skupionych wokół Putina i został objęty sankcjami przez Unię Europejską i USA po ataku Rosji na Ukrainę

Dyrektor prokuratury na Fidżi Christopher Pryde złożył wniosek do Sądu Najwyższego, żeby zaobiec opuszczeniu Fidżi przez Amadeę. We wniosku zażądano, by „jacht motorowy Amadea nie mógł opuszczać wód Fidżi do czasu sfinalizowania wniosku o nakazie zajęcia mienia oraz zarejestrowania amerykańskiego nakazu zajęcia Amadei”.

Rzeczniczka z Biura Prokuratury Publicznej Fidżi powiedziała, że policja prowadzi dochodzenie. Dodała, że własność prawna statku również pozostaje przedmiotem śledztwa.

Ambasada USA w zeszłym tygodniu poinformowała, że ??współpracuje z władzami Fidżi w sprawie Amadei: „Stany Zjednoczone są zaangażowane w odnalezienie i przejęcie aktywów oligarchów, którzy poparli brutalną, niesprowokowaną wojnę z Ukrainą”

Władze różnych krajów przejęły luksusowe statki i wille należące do rosyjskich miliarderów w odpowiedzi na sankcje nałożone na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę.