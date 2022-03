Duński rząd jest gotowy do wysłania na Ukrainę żołnierzy w ramach misji pokojowej – powiedział minister obrony Morten Bodskov. Jak zauważa portal euroactiv, jest to odpowiedź na polską sugestię o potrzebie takiej misji na Ukrainie.

„Duński rząd jest gotowy do wysłania na Ukrainę żołnierzy w ramach misji pokojowej, jeżeli może się to przyczynić do zakończenia tej krwawej wojny”