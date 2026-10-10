Dziś 3 nowości, poza zestawieniem OskarCyms, Hania Kuzimowicz z Kaeyrą i Wiktor Waligóra. Prowadzenie w Liście objął Artur Rojek!
40. SKUBAS Życie Jest Piękne
39. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie
38. THE KOLORS Rolling Stones
37. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me
36. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem
35. EMO; SARSA Zostań
34. SOMBR My Body Isn’t Ready
33. MROZU; KACPERCZYK Wszystko, Czego Chciałem
32. JAMES BLUNT Tastes Like Summer
31. SANAH Itepe Itede
30. TROYE SIVAN Party
29. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale
28. BAUSA Magnetic
27. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight
26. JULIA WIENIAWA 27 (Do Gwiazd!)
25. CAITY BASER Let’s Talk
24. JUBEL Ocean House
23. BRYSKA Szklane Oczy
22. ROXIE Jesień Trwa (Bez Końca)
21. OCEANA Sunshine
20. KUBA i KUBA Chłopaki
19. DAWID PODSIADŁO Na Błysk
18. LOST FREQUENCIS; MARI FROES Paraiso
17. ALLE FARBEN; MAE STEPHENS Same Old Sky
16. SHAKIRA; MALUMA Agua
15. SYLWIA GRZESZCZAK Mango
14. TAKE THAT; MICHAEL PATRICK KELLY Feel My Love
13. KATSEYE Animal
12. AITCH; MATA RMB (Ring My Bell) – Polish Remix
11. CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor
10. KAEYRA Na Moje Nieszczęście
9. OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz
8. MILEY CYRUS Bass Persuades
7. FAST BOY Music Sounds
6. MARGARET Primabalerina
5. MONDO Gold
4. TAME IMPALA Loser
3. KAROL G; BRUNO MARS Still
2. ZALIA Tylko Kochaj Mnie
1. ARTUR ROJEK Mirafiori
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.