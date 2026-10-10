Dziś 3 nowości, poza zestawieniem OskarCyms, Hania Kuzimowicz z Kaeyrą i Wiktor Waligóra. Prowadzenie w Liście objął Artur Rojek!

40. SKUBAS Życie Jest Piękne

39. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2026 Nareszcie

38. THE KOLORS Rolling Stones

37. ARIANA GRANDE Hate That I Made You Love Me

36. DAWID KWIATKOWSKI; MARGARET Później Ci Opowiem

35. EMO; SARSA Zostań

34. SOMBR My Body Isn’t Ready

33. MROZU; KACPERCZYK Wszystko, Czego Chciałem

32. JAMES BLUNT Tastes Like Summer

31. SANAH Itepe Itede

30. TROYE SIVAN Party

29. KAMIL BEDNAREK; PATRYCJA MARKOWSKA; ANDRZEJ KRZYWY Fale

28. BAUSA Magnetic

27. LEONY; MARCUS & MARTINUS Moonlight

26. JULIA WIENIAWA 27 (Do Gwiazd!)

25. CAITY BASER Let’s Talk

24. JUBEL Ocean House

23. BRYSKA Szklane Oczy

22. ROXIE Jesień Trwa (Bez Końca)

21. OCEANA Sunshine

20. KUBA i KUBA Chłopaki

19. DAWID PODSIADŁO Na Błysk

18. LOST FREQUENCIS; MARI FROES Paraiso

17. ALLE FARBEN; MAE STEPHENS Same Old Sky

16. SHAKIRA; MALUMA Agua

15. SYLWIA GRZESZCZAK Mango

14. TAKE THAT; MICHAEL PATRICK KELLY Feel My Love

13. KATSEYE Animal

12. AITCH; MATA RMB (Ring My Bell) – Polish Remix

11. CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor

10. KAEYRA Na Moje Nieszczęście

9. OCHMAN & WSZYSTKO DOBRZE Czego Ty Chcesz

8. MILEY CYRUS Bass Persuades

7. FAST BOY Music Sounds

6. MARGARET Primabalerina

5. MONDO Gold

4. TAME IMPALA Loser

3. KAROL G; BRUNO MARS Still

2. ZALIA Tylko Kochaj Mnie

1. ARTUR ROJEK Mirafiori

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.