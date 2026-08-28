Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem
Carina napierała, ale minimalnie przegrała z beniaminkiem z Sułowa
Piłkarze Cariny Gubin przegrali na własnym boisku z Baryczą Sułów 0:1 w ramach szóstej kolejki III ligi. To trzecia z...
Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem
Piłkarze Cariny Gubin przegrali na własnym boisku z Baryczą Sułów 0:1 w ramach szóstej kolejki III ligi. To trzecia z...
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