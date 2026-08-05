Generalny wykonawca pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej – firma Bechtel – oficjalnie przejął ponad 300-hektarowy teren pod przyszły plac budowy. Uroczyste przekazanie przez Polskie Elektrownie Jądrowe odbyło się w Choczewie.

Prezes PEJ Marek Woszczyk mówi, że rozpoczyna się tym samym drugi etap prac przygotowawczych:

Minister energii Miłosz Motyka dodaje, że elektrownia jądrowa to klucz dla polskiego bezpieczeństwa:

Wylanie betonu pod pierwszy blok elektrowni jądrowej planowane jest na 2028 r.