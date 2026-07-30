Garncarstwo i ceramika figuralna ośrodka w Chałupkach, język łemkowski, tradycja wyplatania ozdób ze słomy w Majdanie Kozłowieckim, Annoborze i Łucce – Kolonii, tradycyjne rzemiosło zduńskie zostały wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego – podał resort kultury.

Tworzona od 2013 r. lista liczy obecnie 133 pozycje, dokumentujące żywe tradycje, zwyczaje i umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie.

O kolejny wpis wzbogacił się również krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Znalazł się w nim Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej.

Jak czytamy na stronie MKiDN, ośrodek garncarski w Chałupkach słynie z wyrobu naczyń użytkowych oraz ręcznie lepionej ceramiki figuralnej, obejmującej m.in. figurki ludzi i zwierząt, kapliczki czy charakterystyczne ceramiczne gwizdki.

Wyroby powstają z gliny w tradycyjnym procesie obejmującym formowanie, suszenie, wypał i szkliwienie. Ceramika chałupkowa wyróżnia się prostym zdobnictwem oraz charakterystyczną kolorystyką. Istotnym elementem tej tradycji jest również przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza warsztatowa, lokalne nazewnictwo i zwyczaje związane z pracą garncarzy

– napisano.

Resort kultury przypomniał, że „język łemkowski od wieków stanowi podstawowy nośnik kultury, pamięci i tożsamości Łemków”.

Przekazywany w rodzinach poprzez rozmowy, pieśni, modlitwy i opowieści, zachowuje wiedzę o tradycjach, historii oraz życiu wspólnoty. Mimo przerwania ciągłości przekazu po II wojnie światowej, dziś jest obecny w edukacji, kulturze, mediach i działalności artystycznej. Ochrona języka oznacza jednocześnie zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego Łemków

– zaznaczono.

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Dodano, że tradycja wyplatania ozdób ze słomy wywodzi się z dawnego wykorzystania słomy w życiu codziennym mieszkańców Lubelszczyzny. „Dziś obejmuje przede wszystkim wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych, kapeluszy oraz elementów wieńców dożynkowych z odpowiednio przygotowanej słomy żytniej. Poszczególne wyroby powstają z wykorzystaniem tradycyjnych technik przekazywanych między pokoleniami. Rzemiosło pozostaje ważnym elementem lokalnej tożsamości i kultury regionu” – przekazano w komunikacie.

Tradycyjne rzemiosło zduńskie obejmuje projektowanie, budowę, naprawę i konserwację pieców kaflowych, kuchni, pieców chlebowych oraz kominków. Ministerstwo kultury zaznaczyło, że „wiedza zdunów łączy wieloletnie doświadczenie z umiejętnością doboru materiałów i rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo oraz efektywne ogrzewanie”. Choć współcześnie wykorzystuje się również nowoczesne narzędzia i technologie, podstawą pozostaje praktyczna wiedza przekazywana z mistrza na ucznia. Jej zachowaniu służą warsztaty, pokazy i działania edukacyjne.

Organizowany od 1963 r. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej służy ochronie, dokumentowaniu i popularyzacji tradycji artystycznych regionu.

Łączy twórców różnych pokoleń, umożliwia prezentację ich dorobku oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności podczas warsztatów. Towarzyszące konkursowi wystawy i publikacje tworzą archiwum pałuckiej sztuki ludowej, wspierając zachowanie i rozwój lokalnego dziedzictwa

– przekazano.