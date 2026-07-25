Na tydzień przed startem trzecioligowych rozgrywek ostatni sprawdzian rozegrały między sobą dwa lubuskie zespoły. Stilon Gorzów zremisował u siebie z Cariną Gubin 1:1.

Bramkę dla gospodarzy zdobył w 3. minucie Maksym Krutin, w 55. wyrównał Denis Matuszewski. W meczu częściej przy piłce byli gubinianie, ale to Stilon stworzył sobie więcej dogodnych sytuacji bramkowych:

Z Krutinem, który w ubiegłym sezonie zdobył dla czwartoligowych Białych Sądów 27 goli, wiązane są w Gorzowie spore nadzieje:

Za tydzień w sobotę oba zespoły zainaugurują sezon u siebie. Stilon zmierzy się ze Ślęzą Wrocław a Carina z drugim zespołem Miedzi Legnica.